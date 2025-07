Vračajo se Openski poletni večeri

Na Opčine se že 15. leto vrača poletna prireditev Openski poletni večeri, ki bo od 6. do 27. julija ponujala glasbene, športne, gledališke in gurmanske dogodke. Osrednji dogodek bo na programu v petek, 11. julija, ko bodo ob 19. uri središče Opčin zaprli za promet, trgovine pa bodo odprte do 23. ure. Večer bo uvedla skupina Berimbau, ki bo ponudila potujoči koncert. Člani ansambla bodo s svojimi tolkali krenili z Nanoškega trga, sprehodili se bodo do križišča, ki vodi v Bazovico, in se sprehodili še po Proseški ulici, vse do cerkve.

Openski poletni večeri se bodo pričeli v soboto na sedežu Zadružne kraške banke v Ul. Ricreatorio 2. Tu bo od 18.30 potekalo nagrajevanje prireditve Infiorata, v sklopu katere že vrsto leto nagrajujejo najlepše cvetlične aranžmaje v trgovinah, na balkonih in v vrtovih. Novost letošnje izvedbe je tudi nagrada za najlepši cvetlični otok v krožiščih ali na območjih, ki delijo cestišče. Program se bo nato nadaljeval v sredo, 9. julija, ob 18.30, ko bodo v dvorani ZKB uprizorili predstavo La tua vita amo, il genio, l’anima tua. V četrtek, 10. julija, ob 15.30, bo v prostorih Sklada Mitja Čuk potekal turnir v kvartanju (buraco).

Kot zapisano bo osrednji del letošnjih Openskih poletnih večerov na programu v petek, 11. julija, ko bodo za promet zaprli Opčine, obiskovalci pa bodo lahko izkoristili popuste v lokalnih trgovinah, najmlajše pa bo zabaval animator Ernesto. Pester glasbeni program bodo ponujali tudi bari, ob 20.30 bodo v bližini krožišča pri spomeniku Zinzerdorf nastopile gimnastičarke športnega društva Cheerdance Millenium. Ob 22. uri bodo v Narodni ulici 36/1 svoje kickboksarkse veščine predstavili športniki iz Italije in Slovenije. Ob tej priložnosti bo do poznega večera odprt tudi umetniški atelje Fulvia Cazzadorja, ki bo nova dela predstavil ob glasbi Marka Cepaka in Cristiana Devittorja. Da bo program še bolj raznolik, bo poskrbela tudi šahovska akademija Trst, ki bo od 19. ure na Bazoviški in Dunajski cesti imela veliko šahovnico za šahovski turnir.

Dogajalo se bo nato še zadnji julijski vikend. V soboto, 26. julija, (od 8. ure naprej), bo na glavnih openskih ulicah potekal bolšji sejem. V nedeljo, 27. julija, bo v parku Vitulli na programu brezplačen koncert, ki ga bo oblikoval pihalni orkester Operne hiše Verdi. Koncert se bo začel ob 18. uri.