Vračajo se pravljične urice za najmlajše

Po uspešni poletni izvedbi Pravljic pod senčnikom se pravljične urice spet vračajo v prostore Oddelka za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v Trstu. Sezona srečanj za najmlajše se pričenja v prvem tednu oktobra, prinaša pa pripovedovanje zgodb s pravljičnimi gosti, ustvarjalne delavnice in razposajene popoldneve med knjižnimi policami.

Na prvi pravljični urici, ki bo jutri (v torek), ob 17. uri, bodo otroci prislunili zgodbi O kralju, ki ni maral pospravljati. Izvirno slikanico pisateljice Nine Mav Hrovat in ilustratorke Suzi Bricelj bo podal gledališki igralec Danijel Malalan. Ponovitev bo v četrtek ob isti uri.

Naslednje pravljične urice bodo na sporedu po sledečem koledarju: 20. in 22. oktobra v družbi Lare Komar, 5. novembra s knjižničarkama, 17. in 19. novembra z Julijo Berdon, 1. in 3. decembra s posebnim gostom ter 15. in 17. decembra v družbi Melite Malalan in Lare Spinazzola. Ob četrtkih bodo ponovili torkovo pravljico, da se lahko pravljičnih srečanj udeleži večje število malih in velikih obiskovalcev. Za tiste pa, ki se pravljic nikoli ne naveličajo, je četrtkova ponovitev nova priložnost, da se prepustijo poslušanju lepih zgodb in se še enkrat zatopijo v pravljični svet. Pripovedovanju sledi ustvarjalna delavnica, ki je tako kot tudi samo branje namenjena otrokom od 3. leta starosti dalje.