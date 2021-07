Vračal se je na kraj zločinov

Na avtobusu, ki je bil iz Romunije namenjen v italijansko prestolnico, so karabinjerji z nabrežinske postaje med pregledovanjem dokumentov identificirali 42-letnega državljana Romunije, za katerega se je izkazalo, da ga je rimsko sodišče obsodilo na 2 leti in 6 mesecev zapora zaradi kraje, ropa in skupinskega posilstva. Kazniva dejanja so se zgodila pred 11 leti, vse od obsodbe pa se je moški izmikal roki pravice.

Karabinjerji so ugotovili, da je moški s tolpo sodržavljanov kradel v trgovinah in supermarketih na železniških postajah v Rimu, krivi pa so tudi za več ropov, saj so z grožnjami več potnikov prisilili, da so jim izročili denarnico in telefon. Skupina je zagrešila tudi kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ko se je s silo spravila na dekle, ki je ravnokar pobegnilo od doma. 42-letnika so aretirali in ga odpeljali v koronejski zapor.