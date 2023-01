»Vračanja migrantov so legitimno orodje, v skladu z mednarodnimi standardi«

»Tu smo, da zbiramo informacije in ideje ter skušamo ponuditi ustrezno pomoč, da dokažemo, da Rim navsezadnje ni tako daleč, kot lahko kdo misli.« Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi, ki se je dopoldne v Trstu udeležil zasedanja odbora za javni red in varnost, ki ga je sklical v ponedeljek imenovani tržaški prefekt Pietro Signoriello, je bil v pogovoru z novinarji kratek in jedrnat. Spremljal ga je domači minister Luca Ciriani, ob prefektu pa sta ga sprejela tudi predsednik FJK Massimiliano Fedriga ter tržaški župan Roberto Dipiazza.

Glavna tema zasedanja je bila kajpak balkanska pot, ki sodi med glavne problematike, s katerimi se soočata Trst in pravzaprav vsa naša obmejna dežela. »Prisluhnili smo krajevnim varnostnim organom, ki na lastni koži poznajo stanje, in se z njimi pogovorili, kako se lotiti reševanja situacije s človečnostjo seveda, hkrati pa tudi s potrebnima pokončnostjo in strogostjo.« Na srečanju z novinarji je minister v zvezi z migranti odgovoril še na vprašanje o njihovem vračanju in nadaljevanju skupnega, slovensko-italijanskega nadzora meja. »Vlada ocenjuje, da so vračanja legitimno orodje, ki ga je nujno treba ponovno aktivirati in okrepiti, glede na vse večji priliv migrantov. Pri tem je temeljno sodelovanje z našimi partnerji, seveda tu mislim na sosednjo Slovenijo. Po naši oceni gre za postopek, ki je popolnoma v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi, ki jih udejanjamo na bilateralen način, kot na primer s Francijo.« Minister je namignil na okrepitev nadzora, na vztrajanje pri uspešnih mešanih patruljah in tehnoloških pripomočkih vzdolž meje. V zvezi s čezmejnim sodelovanjem je še potrdil, da si prizadeva za bilateralna srečanja z ministrskimi kolegi, med njimi tudi s slovenskima notranjim in zunanjim ministrom, s katerimi se bodo lotili najbolj perečih vprašanj.