Vrnila so se potovanja v oddaljene kraje

Poletna turistična sezona je na polovici in tržaške turistične agencije so z njo večinoma zelo zadovoljne. Ne le zaradi odličnega odziva Tržačanov v teh mesecih, ampak tudi zaradi dobrih napovedi za september in oktober. Obisk različnih destinacij se je marsikje približal številkam iz leta 2019 ali jih celo presegel, klasičnim poletnim destinacijam so se letos pridružili tudi tropski kraji. Tržačani tako ne dopustujejo več le v klasičnih sredozemskih krajih, ampak tudi na Maldivih, Zanzibarju, Jordaniji, med mladoporočenci pa so najbolj priljubljene ZDA in Južna Afrika.

V primerjavi s preteklima dvema pandemičnima letoma s celo serijo omejitev gredo letos slabše v prodajo turistični aranžmaji na Hrvaškem in v Italiji. Glavna razloga sta želja potrošnikov po potovanju v bolj oddaljene kraje in visoke cene namestitev v teh dveh državah.

Živahno turistično sezono imajo na račun tržaških gostov predvsem v Grčiji. V agenciji Aurora Viaggi so povedali, da že celo poletno sezono odlično prodajajo grške otoke, zlasti tiste, ki so letalsko povezani z ljubljanskim letališčem. Grčija ostaja top destinacija za poletni oddih predvsem zaradi nizkih cen, ki so podobne tistim iz predkoronskih časov. Kot je povedala direktorica agencije Vera Kermez, je na nekaterih otokih za dva ležalnika in senčnik treba odšteti samo 10 evrov.