Vrnitev nočnega življenja in množičnega zbiranja

Prvi petek s ponovno odprtimi gostinskimi lokali, še posebej tam, kjer se radi zbirajo ljudje, je minil ob pomanjkljivem spoštovanju varnostne razdalje, z zaščitnimi maskami pod brado in množični prisotnosti policije. V Ul. Torino in na trgih Barbacan in Venezia se je v poznih večernih urah zbrala velika množica ljudi, policisti pa so oglobili štiri lastnike lokalov zaradi nezadostnega spoštovanja vladnega odloka o spoštovanju priporočil za zajezitev širjenja epidemije koronavirusa.

