Vrste pred slovenskimi obmejnimi črpalkami

Na obmejnih slovenskih bencinskih servisih poročajo o povečanem prometu tržaških avtomobilistov, mestoma o pravem navalu. Opolnoči bodo namreč cene 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva spet prosto oblikovane in med avtomobilisti prevladuje bojazen, da bo prišlo do podražitev. Slovenska vlada je v petek sklenila, da ne bo podaljšala regulirane cene pogonskih goriv, ki jih je sprejela 14. marca, da bi umirila razmere na trgu pogonskih goriv.

Slovenska vlada se zdaj ni več odločila za podaljšanje regulacije cen pogonskih goriv, ker ocenjuje, da so se razmere na trgu naftnih derivatov stabilizirale.