Vrtec v Gabrovcu zdaj varnejši in varčnejši

Danes, prvi dan pomladi, so v Gabrovcu uradno predali namenu prenovljene prostore občinske stavbe, v kateri domuje otroški vrtec Večstopenjske šole Nabrežina. Osemnajst malčkov, ki je sicer učilnice zasedlo že prvi teden marca, je na krajši slovesnosti s tremi pesmimi sprejelo predstavnike in osebje občine, šolskega urada, župnika in novinarje ter se postavilo pred vhod, da bi prisluhnilo županji Monici Hrovatin. »Prvi dan pomladi predstavlja nov začetek, zato smo se odločili, da bomo prav danes priredili krajšo slovesnost v družbi naših otrok,« je dejala županja in povzela potek del, katerim je dežela namenila 200 tisoč evrov, občina pa 136 tisoč.

Projekt obnove je nastal leta 2019. Dela so gladko stekla leta 2020, ko so tehniki preverili protipotresno varnost stavbe in jo priredili veljavni zakonodaji. Zamenjali so okna in zunanja vrata, nato pa poskrbeli še za izolacijo pročelja in namestitev fotovoltaične elektrarne ter hibridnega ogrevanja, ki kombinira delovanje toplotne črpalke, fotovoltaične elektrarne in kotla na zemeljski plin. Zaključili so z manjšimi posegi za izboljšavo protipožarne varnosti in dostopnosti stavbe.

»Šola je zdaj bolj varna in bolj varčna,« je pojasnila županja in se zahvalila občinskemu osebju, vzgojiteljicam in pomožnemu osebju vrtca ter vsem, ki so prispevali pri obnovi poslopja. Napovedala je, da bodo v poletnih mesecih poskrbeli za ureditev novih igral.