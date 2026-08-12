Vsaj do petka v Trstu povečane koncentracije ozona

Občina Trst opozarja, da bodo koncentracije ozona v zraku še vsaj do petka presegale opozorilno vrednost 120 mikorgramov na kubični meter.

Vse občane zato pozivajo, zlasti pa bolj ranljive skupine, naj ravnajo v skladu s priporočili. Ozon lahko draži dihala, očesne veznice, povzroča pa lahko tudi utrujenost in nemir. Bolj ogroženi so otroci, starejši, ljudje z astmo, bolniki s kronično obstruktivno pljučno boleznijo, drugimi pljučnimi boleznimi in boleznimi srca ter delavci na prostem.

Nacionalni inštitut za javno zdravje vsem svetuje, da se ob povečanih vrednostih ozona med 13. in 17. uro ne zadržujejo na prostem.