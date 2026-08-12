Zadnji vikend v avgustu bo v Gorici v znamenju folklore

Zadnji konec tedna v avgustu poteka v Gorici že vrsto let v znamenju barv, kostumov, plesa, veselja in ljudskih tradicij. Tudi letos bo od četrtka, 27. avgusta, do nedelje, 30. avgusta, goriško mestno središče poživil že 54. Mednarodni festival folklore. Gre za enega izmed najbolj priznanih in priljubljenih tradicionalnih dogodkov v mestu, ki ga v sodelovanju z različnimi partnerji prireja kulturno društvo Etnos. V sklopu festivala bosta potekala tudi 50. kongres ljudskih tradicij in 59. mednarodni folklorni sprevod.

Tradicija, a tudi novosti

»Festival sledi svoji večletni tradiciji, kljub temu pa skušamo vsako leto uvesti kako novost,«je povedal predsednik društva Etnos Stefano Minniti. Letos bodo poleg lokalnih folklornih skupin na festivalu nastopale skupine iz Ukrajine, Hrvaške, Madžarske, Združenih držav Amerike in Škotske ter skupina Sbandieratori dei Rioni iz mesta Cori v Laciju. 54. izvedba se bo uradno začela v četrtek, 27. avgusta, ob 20.30 na Travniku. Tu bodo po insitucionalnih pozdravih prižgali ogenj prijateljstva, medtem ko bo škotska glasbena skupina Royal Burgh of Renfrew Pipe Band igrala na dude. Sledil bo pozdravni ples lokalnih folklornih skupin: Santa Gorizia, Danzerini di Lucinico in Michele Grion iz Koprivnega. Letošnja novost bo na sporedu v petek, 28. avgusta. Ob 20. uri bo na Travniku glasba v živo s skupino Il Disadattato e la sua band. Sledil pa bo skupni ples folklornih skupin in občinstva. »Za to smo se odločili po lanski izkušnji. Po nesrečni nevihti smo namreč vsi skupaj zaplesali in je publika zelo cenila,« je pojasnil predsednik.

V soboto, 29. avgusta, ob 9. uri bo v nekdanji pokrajinski palači na Korzu Italija št. 55 na sporedu 50. kongres ljudskih tradicij. Vstop bo prost, govor pa bo uporabljanju naravnih dobrin in spoštovanju narave v ljudskih običajih. Ob 18. uri se bodo pred palačo srečale folklorne skupine in od tod krenile na 59. mednarodno folklorno parado, ki bo nadaljevala svojo pot po Korzu Italija, nato po Verdijevem Korzu, Ulici Oberdan in se bo zaključila na Travniku. Tu bo ob 21. uri nastop vseh skupin in podelitev spominske plošče Sergio Piemonti.

V nedeljo, 30. avgusta, ob 11. uri bo v Ljudskem vrtu potekal koncert Eisenbahner Stadtkapelle iz Lienza. Med premori bodo potekali nastopi in delavnice v sklopu evropskega projekta Sports4Fun v sodelovanju z ISIG. Od 19. ure dalje se bodo na Travniku zvrstili še razni nastopi in koncerti. nakar bodo spet nastopile vse folklorne skupine in bo potekalo nagrajevanje.