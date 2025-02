Tako kot je postala že skoraj tradicija, je Občina Trst v sodelovanju s številnimi društvi in lokalnimi združenji zasnovala bogat program dogodkov ob skorajšnjem mednarodnem dnevu žensk.

Dogajanje so v dvorani Bazlen palače Gopčević predstavili odbornika za enake možnosti oz. za kulturo Maurizio De Blasio in Giorgio Rossi ter vodja občinske službe za enake možnosti Carmela Barresi. Odbornika sta se uvodoma zaustavila pri zavedanju in spremembah, ki so v družbi potrebne zlasti v odnosu do žensk. »Vsak dan naj bo 8. marec,« je dejal Rossi in opozoril na femicide in nasilje, ki smo jim priča. Na pomanjkanje spoštovanja, znanja, soočanja in dialoga je namignil še De Blasio. »Enake možnosti potrebujemo za realno rast naše krajevne in državne skupnosti.«