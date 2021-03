Vsak koš je fizikalna formula

Fizika in košarka le nista tako oddaljena svetova. Pravzaprav lahko mladim fizikalna načela približaš ravno s pomočjo njihovega najljubšega športa. Tržaški košarkarski klub Allianz Pallacanestro Trieste je na svojih spletnih kanalih objavil prvi videoposnetek iz niza z naslovom Scienza a spicchi. Skupina tržaških znanstvenikov, zaljubljenih v oranžno žogo, je skušala čim bolj dinamično in prikupno razložiti vrsto temeljnih fizikalnih pojavov, do katerih pride med košarkarsko tekmo. Razlage so popestrili s posnetki tekem tržaškega Allianza.

Spletne vsebine, ki so nastale v sodelovanju z Mednarodnim centrom za teoretično fiziko (ICTP) Abdus Salam, Visoko šolo Sissa in tržaško univerzo, so namenjene zlasti dijakom srednjih šol prve stopnje. V posnetkih pa lahko vsak najde kako koristno in privlačno zanimivost. Besedo so prepustili štirim fizikom – to so Andrea Oddo, Michele Vischi, Lorenzo Danelli in Marcello Dalmonte – ki so si kot igralci nabirali izkušnje na košarkarskem igrišču ali dolge večere navijali za svojo najljubšo ekipo.

Prvi posnetek je posvečen vesolju prostega meta, za izhodišče pa so izbrali tekmo, med katero Allianz ni ravno blestel. Že res, da za visokim številom točk stoji naporen trening, brezhibna košarkarska tehnika in perfektno sosledje telesnih gibov, za vsem tem pa se skrivajo osnovna načela fizike. Košarkar dobro ve, kako mora vreči žogo. Ni pa nujno, da zna znanstveno natančno razložiti, zakaj je žoga padla v koš ali zadela njegov rob. No, zdaj sicer nimajo več opravičil, obvladali bodo lahko tudi to spretnost.