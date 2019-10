Vsak učenec naj sošolca spodbudi k branju

Rovka je najmanjši sesalec na svetu, Rovka Črkolovka pa je rovka posebne vrste, saj več knjig bere, večja postaja. Rovka Črkolovka je prispodoba za človeško in intelektualno rast, ki jo oseba doživlja ob branju knjig, kar je tudi med cilji akcije Berimo z Rovko Črkolovko, bralnega tekmovanja, ki so si ga leta 2016 zamislili pri Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru z namenom širiti bralno kulturo med mladimi z nudenjem kakovostnih knjig. Od takrat je tekmovanje beležilo 2180 udeležencev, ki so prebrali kar 10.028 knjig, med sodelujočimi pa so tudi slovenske šole v Italiji. Letošnje tekmovanje se je začelo 7. oktobra, z njim pa so se v Oddelku za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice v Narodnem domu v Trstu seznanili učenci petega letnika osnovne in prvega letnika nižje srednje šole, katerim je tekmovanje tudi namenjeno.

Mlade je ob tej priložnosti nagovorila Tjaša Jazbec iz koprske Osrednje knjižnice Srečka Vilharja, ki je prisotnim orisala značilnosti tekmovanja. Na le-tem tekmujejo razredi kot celote, zato, je dejala, naj vsak učenec spodbudi kakega sošolca, naj prebere vsaj eno knjigo. Izbira knjige ni poljubna, saj so organizatorji pripravili točno določen seznam knjižnih del, in sicer 43 naslovov za 5. razred osnovne šole in 42 za 1. razred nižje srednje šole. Prijava na tekmovanje je možna preko spleta na tej strani, tam je tudi seznam knjig. Učenec mora o izposojeni in prebrani knjigi napisati opis oz. oceno, izbirali bodo tudi najboljši komentar. Knjige je možno brati tudi v elektronski obliki preko spletnega portala, prebrane knjige veljajo tudi za Bralno značko. Najboljše bralce peljejo na zaključni izlet, sodelujoči pa imajo tudi možnost udeležiti se delavnic o lego zgodbah.