Vsako peto podjetje na Tržaškem upravljajo tuji državljani

Zveza trgovinskih zbornic Unioncamere je objavila podatke o podjetjih, ki jih v Italiji upravljajo tuji državljani. Izkazalo se je, da je Trst tik pod vrhom: v njem je namreč kar 20 odstotkov podjetij v rokah tujcev. Na število nedvomno vpliva gradbeni sektor, v katerem so si v zadnjih letih na Tržaškem utrli pot še zlasti Srbi in drugi državljani bivše Jugoslavije. Na vrhu lestvice je s 33 % tujih podjetnikov toskansko mesto Prato, kjer živi velika kitajska skupnost. Podatki se nanašajo na podjetja, ki so bila v Italiji 30. junija 2023 vpisana v ustrezni register.

»Italijanska podjetja so dan za dnem bolj multietnična,« je komentiral predsednik Unioncamere Andrea Prete, »kar je zelo pozitiven podatek, saj delo in poslovanje pripomoreta k integraciji ter zavirata upadanje rodnosti – ta problem pa v Italiji vpliva tudi na razvoj podjetništva. Če je konkurenca zdrava, je dobrodošla in pripomore k razvoju gospodarstva.«

V Italiji je na šest milijonov podjetij kar 657 tisoč v lasti tujih državljanov, pet odstotkov več kot pred petimi leti. Največ je gradbenih, kar 44 odstotkov. Trend velja tudi za Trst, kjer je 3157 »tujih podjetij«, med njimi kar 1344 gradbenih. Sledijo prodajalci na debelo in na drobno ter mehaniki (530), hotelirji in gostinci (404).