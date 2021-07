Vse bolj kalne vode tržaškega kanala

Kanal pri Ponterošu prav nima sreče. Ne samo, da so napovedana dela, v okviru katerih nameravajo sanirati oboke močno dotrajanih dveh mostov na nabrežju, že večkrat preložili, v zadnjih tednih je morje v kanalu postalo tudi odlagališče za odpadke. Mimoidoči lahko v kanalu oči pasejo ob plastiki in nenavadnih madežih, ki spominjajo na alge, v oči pa bodejo tudi cevi, s katerimi bi morali iz kanala črpati vodo. Kdaj bodo končno stekla prenovitvena dela, še ni znano, je pa luška kapitanija začetek julija podaljšala termin za dokončanje del. Ta bo zapadel 30. oktobra letos.

Spomnimo, da bi z deli v kanalu morali začeti prve dni februarja, ko so delavci začeli nameščati posebne pregrade, ki naj bi služile za opazovanje nižanja vodne gladine. Predvidena je bila namestitev črpalk, s katerimi bi kanal skoraj izpraznili in vanj namestili delavske odre, s katerih bi delavci lahko izvajali nujna vzdrževalna dela na obokih Belega in Zelenega mosta. Predvidena tehnika se je izkazala za neprimerno, saj pooblaščenemu podjetju ni uspelo namestiti pregrad. Tedni so minevali, občinski upravitelji pa so bili ves čas zelo skopi z informacijami o tem, ali imajo v načrtu plan B.