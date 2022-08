Vse nared za 27. Kraško ohcet

Vse je nared za letošnjo, 27. Kraško ohcet, ki bo stopila v živo prihodnji teden in dosegla svoj višek v nedeljo, 28. avgusta, s slovesno poroko na Tabru. »Po devetih letih smo upravičeno lahko ponosni, da bomo letos spet priredili naš praznik,« je zbrane v Kraški hiši v imenu organizatorjev – Občine Repentabor, Zadruge Naš Kras in KD Kraški dom – nagovoril Edi Kraus.

Program Kraške ohceti ostaja klasičen, je potrdil, ker je organizatorjem pri srcu ohranjanje tradicije. Četrtek bo torej posvečen fantovski in dekliški, petek podoknici, sobota prevozu bale, nedelja pa kajpak celodnevni ohceti in praznovanju noš. Kraus je opozoril na glasbene večere na repenskem placu in na osmice, ki bodo odprte na praznične dni in bodo ponujale kulinarične dobrote.

Protagonista letošnje Kraške ohceti bosta kajpak nevesta, Repenka Dana Purič in ženin, Križan Ivan Kerpan, katerima se je predsednica društva Kraški dom in duša Kraške ohceti Vesna Guštin iz srca zahvalila za potrpežljivo dvoletno čakanje. Da sta že precej vznemirjena, sta zbranim potrdila Dana in Ivan. Slednji je zaupal, da sta se za pomemben korak v okviru praznika odločila zato, ker sta se Danina starša ravno tako poročila na Kraški ohceti leta 1987, sam pa je redno spremljal prireditev izza osmičarskega pulta društva Mladina. »Oba sva se navdušila za praznik in sva se odločila, da se po več letih ljubezni poročiva na Kraški ohceti. Iz osebne želje, pa tudi zato, da ohranjamo tradicije in kulturo naše narodne skupnosti.«

V galeriji Kraške hiše smo lahko prvič videli ženinovo nošo, ki jo je sešil krojač Marco Rismondo s Padrič in je dar krovnih organizacij SKGZ in SSO. Kakor se za vsako poroko spodobi, pa ostaja nevestina poročna obleka skrivnost do prihodnje nedelje. Edino, kar lahko zapišemo, je to, da jo šiva Repenka Silvana Blasina oz. da bo ta teden dokončno nared in da je dar ZKB.