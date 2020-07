Vse o Narodnem domu na dosegu roke

Vse kar je bil in kar danes simbolno pomeni Narodni dom na dosegu roke. Zgodovinski vodnik Narodni dom Trst 1904-1920. Spominske poti Slovencev v Trstu je med mrzličnim odštevanjem do obiska italijanskega in slovenskega predsednika republike Sergia Mattarelle in Boruta Pahorja ob stoletnici požiga stavbe izšel pri Založništvu tržaškega tiska. V tem duhu je krajša, a informacij polna knjižica na voljo tako v slovenski kot italijanski različici.

Publikacija, ki so jo danes dopoldne predstavili na tiskovni konferenci v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan, redne in manj vešče bralce spremlja nazaj v čas vse do začetka dvajsetega stoletja, ko so Slovenci v Trstu doživljali gospodarski in kulturni razcvet ter sanjali o sodobni reprezentančni palači, kjer bi svoj prostor dobile najrazličnejše dejavnosti in društva. Besedila sta sestavila urednica Martina Kafol in predsednik ZTT Ace Mermolja ob strokovni pomoči zgodovinarja Štefana Čoka. Publikacijo je grafično oblikoval Rado Jagodic. Glavnino bogatega fotografskega arhiva pa je prispeval Odsek za zgodovino Narodne in študijske knjižnice. Gre torej tudi za odraz medsebojnega sodelovanja z željo, da bi širši publiki ponudili vabljivo delo, ki bi jim pomagalo razumeti tako vlogo nekdanjega slovenskega kulturnega hrama kot ozadje fašističnega dejanja, 13. julija 1920.