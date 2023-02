Vse pripravljeno za festival gorniškega filma

V torek se v gledališču Miela začenja 32. festival gorniškega filma Alpi Giulie Cinema, ki ga v sodelovanju s civilno službo Arci in drugimi partnerji (med temi je tudi Slovensko planinsko društvo Trst) organizira društvo Monte analogo. Prvi dan festivala bo posvečen vlogi žensk pri plezanju.

V torek ob 18. uri bodo predvajali španski film Heltezar, ki je zmagal kot najboljši kratkometražni film na filmskem festivalu v Trentu. Zgodba pripoveduje o 15-letni plezalki, ki se pripravlja na najtežjo plezalno pot, kar jih je dotlej preplezala, ozadje zgodbe, ki se dogaja v San Sebastianu oz. Donostii, pa pripoveduje o baskovskem konfliktu. Sledila bo projekcija filma iz Španije Anwar, v katerem Alex Txikon podari sončne kolektorje, prebivalcem v Nepalu, potem ko je skušal preplezati Manaslu.

Ob 20.30 bodo predvajali iranski film Zari, ki je na filmskem festivalu v Trentu prejel nagrado Amelia de Eccher. Ta pripoveduje o iranskem dekletu, ki se je moralo poročiti s starejšim moškim. Zari se razlikuje od drugih žensk, ker v vasi deli plinske jeklenke med prebivalci.

Sledila bo projekcija britanskega filma A Woman’s Place, v katerem je prikazana stoletnica ženskega plezanja v Veliki Britaniji in kanadskega filma Not Alone. Ta pripoveduje o Sari Hueniken, ki je izgubila zelo dobro prijateljico na plezališču. Ta je namreč plezala na ledu in umrla pod plazom. S plezanjem skuša Sarah prebroditi prijateljičino izgubo.