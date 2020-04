Vse spomladanske poroke preložene

Če pomislimo, da se v pomladnih mesecih odvije večina porok, je prav žalostno, kako je epidemija koronavirusa letos prekrižala načrte zaljubljenih parov, ki so se čudovite prelomnice v življenju izjemno veselili. Civilne poroke v tržaški občini so že od izbruha epidemije začetek marca do nadaljnjega preklicane. Konec marca je tako tržaška občina zabeležila 25 preloženih porok (aprilskih podatkov še ni), v tržaški škofiji pa tega podatka nimajo, saj je izbruh epidemije sovpadal z velikonočnim postom, obdobjem torej, v katerem se običajno pari ne poročajo.

In če so civilne poroke prekinjene vsaj do 3. maja, ko naj bi nastopila druga faza soočenja s krizno situacijo, ki bo prinesla tudi nova navodila o izvajanju porok, so cerkvene poroke ob prisotnosti samo dveh prič dovoljene. A parov, ki bi se odločili za poroko brez svatov, je zelo malo. Poroka je namreč za marsikoga prelomnica, ki jo radi preživijo v krogu družine in prijateljev. Trenutno pa ni niti mogoče načrtovati poročnega slavja, saj nihče ne ve, kako bodo gostinci lahko sprejemali goste, neveste obiskale frizerje ali poskrbele za poročni make-up, četudi so vse druge stvari že uredile, kot so denimo poročni prstan, obleke ...

Kako veliko škodo bodo zaradi epidemije utrpeli poročni ponudniki, nam je povedala Francesca Brandi, lastnica dveh trgovin v Ul. Diaz: Qualcosa di Blu, v kateri so na prodaj poročne obleke, in Qualcosa di Blu Party, v kateri je mogoče dobiti svečane obleke. Podjetnica je povedala, da so vse aprilske in majske neveste že odpovedale poroko. »Bodoče neveste so me že pred časom poklicale in sporočile, da so poroko prenesle na jesenski čas. Nekatere obleke smo imeli že skoraj pripravljene, zdaj pa se je vse skupaj ustavilo,« je konkretne težave opisala sogovornica. Ob tem je še dodala, da je že ob naročila junijskih nevest, ki so poroko prestavile na prihodnje leto. »Na podlagi dolgoletnih izkušenj lahko rečem, da pari, ki bi se radi poročili poleti, kot alternativo težko izberejo drugi letni čas. Zato popolnoma razumem stranke, ki so junijsko poroko preložile za leto dni,« je povedala Brandijeva.

Na vprašanje, koliko strank je v teh treh mesecih izgubila zaradi odpovedi porok, je odgovorila da na desetine. »Ob promet nisem samo jaz, ampak tudi moja ožja sodelavka Ana Šarić iz šiviljskega ateljeja Iunik, ki vse naše poročne obleke prilagodi silhuetam naših nevest. »Ekonomske posledice bodo za naš sektor, tako kot še za marsikateri drug, hude. Nikoli si ne bi niti predstavljala, da nas lahko epidemija tako oškoduje. Po drugi strani pa popolnoma razumem pare, ki v teh negotovih okoliščinah preložijo poroko. Večina strank mi je zaupala, da si ne predstavljajo porok brez objemov in poljubov, še manj pa s svati, ki bi morali biti opremljeni z zaščitnimi maskami,« je dejala Francesca Brandi. In dodala: »Upam, da bomo z našo dejavnostjo lahko začeli 3. maja. K sreči stranke, ki so načrtovale poroko v juliju in avgustu, naročil še niso odpovedale in prav vse so mi zagotovile, da porok niso preložile.

Ker v tem članku obravnavamo poroke, je na mestu vprašanje, če novi koronavirus ogroža tudi poroko vseh porok v naših krajih - Kraško ohcet? Edi Kraus, predsednik Zadruge Naš Kras, ki je ena od organizatork Kraške ohceti (poleg Občine Repentabor in kulturnega društva Kraški dom), nam je povedal, da se bodo o usodi ohceti odločili, ko bo vlada izdala nova priporočila o zbiranju ljudi na javnem mestu, ki bodo veljala v drugi fazi koronavirusa ali v fazi sobivanja z virusom. »Na podlagi novih smernic se bo odbor v sodelovanju s kraškim parom, ki bi se moral poročiti na letošnji Kraški ohceti, odločil, kako naprej. Odločitev bomo sprejeli sredi maja,« je razložil Kraus.