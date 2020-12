»Vstop je prepovedan!«

Ponavlja se zgodba, ki ji žal ni videti konca. Na vhodnih železnih vratih nekdanjega begunskega taborišča na Padričah se je pojavil napis, ki prepoveduje vstop na zasebno, občinsko lastnino in kdor bo nalog kršil, bo kaznovan.

Tržaški občinski odbornik Lorenzo Giorgi, ki je pristojen za nepremične, je včeraj pojasnil, da so napis postavili, ker so večkrat na območju zalotili osebe. »Imeli so ključe in vemo, da so v poslopjih marsikaj tudi postorili, vendar je občinski predstojnik odgovoren za karkoli se lahko tam pripeti osebi, ki nima dovoljenja za vstop.« Marsikdo je v letih pravno uredil svoj položaj znotraj območja, na vrsti so sedaj še ostali, je pojasnil.

Koordinacijsko združenje kraških vasi (KZKV), ki ima tam svoj sedež, je – naj spomnimo – glede lastništva v sodnem sporu z Občino Trst. Slednja je tako kot območje od nekdanje Pokrajine Trst oz. julijske medobčinske unije podedovala tudi nezaključeni spor: občina očita KZKV, da nezakonito zaseda del območja, KZKV pa opozarja na leta 1990 dogovorjene protivrednosti za razlastitve zaradi gradnje sinhrotrona. Med drugim imajo ob KZKV tam svoje prostore še Agrarna skupnost, Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, taborniki Rodu modrega vala, Slovenska zamejska skavtska organizacija, Društvo slovenskih čebelarjev Trst in še mnogi drugi.