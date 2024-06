Vstopnic ni več, a bo veliki ekran

Za ponedeljkov tretji (in morda odločilni) finalni košarkarski dvoboj v play-offu za napredovanje v A-ligo med Pallacanestrom Trieste in Cantujem (začetek ob 21. uri) vlada izjemno zanimanje. Športna dvorana PalaRubini je razprodana. Zaradi tega se je tržaško društvo odločilo, da postavi veliki ekran v bližini športne dvorane za tiste navijače, ki so ostali brez vstopnice.

Veliki ekran bodo postavili na trgu Atleti Azzurri d’Italia pod stopniščem Furlan pri stadionu Rocco. Vstop (od 20.25 dalje) bo brezplačen.