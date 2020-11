»Vzgojitelji otrok in mladih s posebnimi potrebami padli v pozabo«

Bazni sindikat USB je sklical dvodnevno državno stavko vzgojiteljev otrok in mladih s posebnimi potrebami, ki se je danes zaključila z večjo manifestacijo v Rimu in drugih italijanskih mestih.

Tudi tržaško predstavništvo sindikata in številni vzgojitelji so se dopoldne pridružili protestu in se ob 10. uri zbrali na Velikem trgu pred tržaško prefekturo. Po krajši skupščini so protest selili pred občinsko palačo in javnost seznanili z neprimernimi delovnimi pogoji podpornih vzgojiteljev ter glasno zahtevali priznavanje osnovnih delavskih pravic, tako na lokalni kot na državni ravni.

»Tudi v Trstu se kot drugje v Italiji na področju vzgoje otrok in mladih s posebnimi potrebami v šolskem okolju redno kršijo osnovne delavske pravice. Ustanove zaupajo storitev zadrugam, ki večkrat nimajo možnosti, da bi osebju zagotovile primerno pogodbo,« je povedal Sasha Colautti za USB.

Ob nastopu pandemije in prekinitve didaktičnih dejavnosti v živo so vzgojitelji otrok in mladih s posebnimi potrebami, kljub pomembni vlogi, ki jo odigravajo v življenju učencev in dijakov, po mnenju Colauttija naenkrat padli v pozabo, »kot dokazuje vladna uredba Cura Italia, v katero niso vključeni, kot da ne bi delali na javnih šolah ali v občinskih vzgojnih središčih.«