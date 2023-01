Vzgojno ponudbo bodo tudi letos predstavili na daljavo

Na spletnih kanalih tržaške občine bo v soboto potekal Dan otroštva, informativno srečanje o vzgojno-izobraževalni ponudbi za otroke, stare od 0 do 6 let. Spletno različico je občina obdržala tudi letos, ker je bil odziv staršev v preteklih letih, ko je pandemija prisilila v popolno digitalizacijo dogodka, zelo dober.

»Družine vsako leto pričakujejo Dan otroštva, saj na enem mestu združuje vso občinsko ponudbo za najmlajše,» je včeraj na srečanju z novinarji dejala Nicole Matteoni, pristojna za šolstvo, in napovedala letošnjo novost. Kdor želi, lahko že od danes dalje pošlje na elektronski naslov scuola.educazione@comune.trieste (zadeva: domanda giornata dell’infanzia.it) vprašanja, ki jih želi postaviti občini ali predstavnikom šol. Odgovore bo prejel v soboto v živo. Na Facebook in YouTube kanalu občine bodo med 10. in 12. uro spregovorili pedagoški koordinatorji in posredovali osnovne informacije o delovanju jasli in vrtcev ter odgovarjali na vprašanja, postavljena v spletni klepetalnici in po elektronski pošti.

Predstavili bodo 30 vrtcev, 18 jasli, dva oddelka za otroke med 18 in 36 mesecev ter 14 jasli in pet zasebnih vrtcev, ki so z občino sklenile sporazum. Med te sodita dva jaslična oddelka (eden s konvencijo) in dva vrtca s slovensko sekcijo.

