Vzhodnokraški rajonski svet bo prihodnji ponedeljek zasedal v Gropadi

Na zadnji seji, ki je potekala v ponedeljek, se je vzhodnokraški rajonski svet poklonil preminulemu domačinu Viktorju Sosiču - Torčiju. Predsednica rajonskega sveta se ga je spomnila kot enega vodilnih stebrov openskega družbenega, kulturnega in političnega življenja. Poudarila je njegovo dolgoletno delovanje v korist skupnosti in izjemno organizacijsko sposobnost. S hvaležnostjo se je spomnila tudi njegovih človeških značilnosti in vrlin, ki so bile mlajšim rodovom v velik zgled.

Prihodnjič bo rajonski svet zasedal na društvenem sedežu Skala v Gropadi, in sicer v ponedeljek, 13. aprila, s pričetkom ob 18.30. V sklopu zasedanja bodo predstavniki EDR (Enote deželne decentralizacije) orisali potek projekta za obnovitev gropajske ceste, srečanje je seveda odprto za krajane. Gre sicer za drugo tovrstno informativno srečanje, za katerega si je še posebej prizadevala predsednica Cossutta, da bi bili občani sprotno seznanjeni z razvojem obnovitvenih del. Zelo pomembna je bila pri tem pripravljenost EDR na tvorno sodelovanje, zato rajonski svet vabi prebivalce Gropade in tudi bližnjih vasi, da se udeležijo sestanka.

V ponedeljek, 20. aprila, pa bo rajonski svet priredil javno srečanje, kjer bo predstavil nekatere predloge v zvezi s pomanjkanjem parkirišč in prometom na Opčinah. Srečanje bo v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah s pričetkom ob 19.30.