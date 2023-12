Vzpostavili bi pomorsko povezavo med četrtim pomolom in Miramarom

Že od prihodnjega maja do oktobra bi v Trstu lahko računali na novo pomorsko povezavo med četrtim pomolom in Miramarom, potniki pa bi imeli še vmesne postaje. Ta nova povezava bi dopolnjevala že obstoječo, ki poleti pluje na relaciji Trst - Barkovlje - Grljan - Sesljan. Skupno bi tako imeli devet dnevnih povezav, štirim že obstoječim bi dodali pet novih.

To je danes v reprezentančnem salonu Mestne hiše ob navzočnosti župana Roberta Dipiazze in odbornika za prostorsko načrtovanje Micheleja Babudra napovedala deželna odbornica za infrastrukturo Cristina Amirante. Z njo je v goste v Mestno hišo prišel deželni svetnik Claudio Giacomelli (Bratje Italije), ki je zaslužen, da so k finančnemu zakonu za prihodnje leto izglasovali dopolnilo, ki prinaša 1,3 milijona evrov za okrepitev že obstoječega javnega potniškega prometa po morju ali po rekah.

Barkovlje so poleti nevzdržne

Slednji je spomnil, kakšno prometno moro doživljajo Barkovlje v poletnih mesecih, ko se ljudje odpravljajo na kopanje. Prav zato je Giacomelli predlagal, da bi že obstoječo linijo okrepili z novimi povezavami in vmesnimi postajami. Vstopna postaja bi po njegovi zamisli bila na četrtem pomolu, nato bi potniki lahko izstopili pri jadralnih in veslaških klubih (Bovedo), pred barkovljanskim gozdičem, prvo plažo na koncu gozdiča in križiščem, ki vodi proti Miramarskemu gradu.