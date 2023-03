Vztrajni in prepričljivi

Pomen podpornega okolja za zagonska podjetja je bila tema petkovega volilnega srečanja, na katerem se je predstavila Marija Brecelj, kandidatka za deželne volitve na listi Slovenske skupnosti. Precej številna publika ni poslušala volilnih obljub, ampak je prisluhnila zanimivi debati, v kateri je kandidatka nastopila kot moderatorka. Izhodišče njenega srečanja sta bila beg možganov in negativni demografski trend, o zaposlitvenih priložnosti v naši regiji pa se je pogovarjala z dvema uspešnima podjetnikoma srednje generacije, z Edijem Krausom in Tomažem Petarosom, ter tremi mladimi podjetniki. Jurij Lavrenčič, Alek Devetak in Jakob Terčon so pripadniki tiste generacije, ki z dobro idejo zna prodreti na podjetniško sceno.

Vsi so se strinjali, da so za uspeh potrebni prava ideja, inovativen pristop in pristen odnos. Kraus je prepričan, da se morajo danes podjetniki prilagajati trgu veliko hitreje kot pred 25 leti. V Italiji ni storjeno dovolj, da bi ustvarjali ugodno podporno okolje, kar kaže majhno število zagonskih podjetij. V Trstu naj bi bil delež teh še dober. Tu svoje ideje razvija med 60 in 100 zagonskih podjetij, kar je v povprečju z drugimi deli Italije precej dobro število, je dejal Kraus in dodal, da gre to število pripisati visokemu številu raziskovalcev, ki delajo v Trstu.

Za Petarosa je odpiranje novih podjetij merilo uspešnosti določene družbe. Opisal je svoje izkušnje z začetka stoletja, ko je z vztrajnostjo unovčil svojo poslovno idejo. Podjetniško pot, ki se ni ustavila le pri ideji, so opisali trije mladi podjetniki. Za Aleka Devetaka je v Italiji zelo težko prodreti na trg, saj mladi inovatorji nimajo sogovornikov, ki bi jih financirali. Jakob Terčon (preko video posnetka) je bil s svojo idejo bolj srečen, saj se pri 28 letih lahko pohvali z uspešno kariero v prehrambeni industriji. Jurij Lavrenčič svoje poklicne kariere sicer ne gradi na temeljih zagonskega podjetja, je pa dokaz, da se s podjetniško žilico da uspeti tudi v avdiovizualnem svetu. Brecljevo je zanimalo, kakšne značilnosti mora imeti uspešen podjetnik. Vsi so se strinjali, da je treba biti vztrajen in prepričljiv.

