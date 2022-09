Wärtsilä: dopoldne minister Orlando, popoldne shod

Danes je napočil »dan D« za zaposlene Wärtsile. Po tržaških ulicah bo potekal shod, na katerega hočejo sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM priklicati celo mesto. Tržaški prefekt Annunziato Vardè je najavil, da pričakuje vsaj 6000 udeležencev. Glede na sporočila o udeležbi in izrazih solidarnosti, ki si brez premora sledijo vse te dni, bi lahko rekli, da bi teh lahko bilo veliko več. Protestniki se bodo začeli zbirati ob 16.30 na Trgu Ulpiano, pred tržaškim sodiščem. Shod pa bo krenil ob 17. uri proti Trgu Oberdan, nato naprej po Ulici Carducci, Trgu Goldoni in Korzu Italia, od koder bodo po tržaškem nabrežju krenili do Velikega trga. Zaradi stojnic sejma Maker Faire in napovedane množične udeležbe so namreč organizatorji nekoliko prilagodili začetno traso. Po vsej verjetnosti bodo iz istega razloga med demonstracijo na nabrežju pred Velikim trgom začasno ustavili tudi promet. Navzoče bodo med drugimi nagovorili državni voditelji sindikatov kovinarjev Roberto Benaglia (Fim Cisl), Michele De Palma (Fiom Cgil) in Rocco Palombella (Uilm), ki so se v Trstu mudili že 4. avgusta, na prejšnjem shodu za ogrožene delavce.

Delavcem Wärtsile ne bo manjkalo podpornikov. Prišli bodo med drugimi predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga, tržaški škof Giampaolo Crepaldi, tržaški župan Roberto Dipiazza, predsednik tržaške trgovinske zbornice Antonio Paoletti, vodilni predstavniki zvez Confindustria, Confcommercio in Fipe. Demonstrirali bodo tudi župani okoliških občin, v prvi vrsti bo seveda Občina Dolina, na območju katere se nahaja tovarna. Shoda se bo z občinskimi odborniki udeležil dolinski župan Sandy Klun. Dan pa bo v dopoldanskih urah uvedel minister za delo Andrea Orlando, ki se bo okoli 11.30 srečal s sindikati in delavci, ki preko 50 dni stražijo tovarno pri Boljuncu.