Wärtsilä: italijanska vlada za podaljšanje solidarnostne pogodbe

Italijanska vlada je dopoldne v Rimu, na srečanju na ministrstvu za podjetništvo in nacionalno proizvodnjo finsko multinacionalko Wärtsilä pozvala, naj 262 delavcem še za mesec dni podaljša solidarnostne pogodbe, ki se iztečejo v nedeljo, 30. junija. Glede na to, da je rok pred vrati in da bi morala družba v drugačnem primeru delavcem zagotoviti polno plačo, je podaljšanje solidarnostne pogodbe zaposlenim edina logična in najbolj primerna pot, je ob robu pogovora, ki so se ga udeležili tudi deželna odbornika za delo in za proizvodnjo Alessia Rosolen oz. Sergio Emidio (slednji le na daljavo), predstavniki zveze Confindustria za severni Jadran, družb Adriatic, Invitalia, Rfi, Pristaniškega sistema vzhodnega Jadrana, Coselag, Interporta in državni sekretarji sindikatov, ugotavljal tržaški generalni sekretar kovinarskega sindikata UILM Antonio Rodà. Kaže, da se k taki odločitvi nagiba tudi družba Wärtsilä, je namignil. »Druge možne poti tačas namreč ne vidim, saj je še marsikaj danes nedorečenega, začenši s prihodnostjo tovarne v Boljuncu, katere ni mogoče načrtovati, dokler Wärtsilä in sindikati ne dosežejo dogovora,« je pojasnil.