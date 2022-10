Wärtsilä se ne bo pritožila na sodbo tržaškega sodnika za delo Paola Ancore, ki je ustavil postopek odpuščanja 451 delavcev in multinacionalki naprtil denarno kazen 150.000 evrov. Sodno bitko so sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM zmagali 23. septembra. Pri Wärtsili se bodo za nadaljnje korake odločili po preverjanju stanja s sindikalnimi organizacijami, inštitucijami in drugimi udeleženimi subjekti. V prvi vrsti se bo zato prizadeval novi predsednik in poverjeni upravitelj družbe Wärtsilä Italia Michele Cafagna, so sporočili.