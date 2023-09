Z aplikacijo po sledeh tržaških filmskih setov

Filmski navdušenci in drugi radovedneži lahko odslej z novo aplikacijo Set Discover XR odkrivajo filmske sete in lokacije filmov, ki so jih posneli v Trstu. Potrebovali ne bodo nič drugega kot pametni telefon, s katerim se morajo odpraviti na naveden kraj in nato slediti posameznim etapam, kjer bodo lahko prisluhnili različnim zanimivostim in anekdotam. Te so v glavnem razpršene po tržaškem nabrežju oziroma širšem mestnem središču.

Aplikacijo so zasnovali za italijanske in tuje turiste, premamila pa bo verjetno še marsikoga. Na voljo je v italijanščini in angleščini, brezplačno si jo je mogoče naložiti na sisteme IOS in Android (tukaj povezava). Zamislila si jo je tržaška Hiša filma v sodelovanju s podjetjem IKON Digital Farm kot idejno nadaljevanje tematskih vodenih ogledov Esterno/Giorno, ki jih prireja dobrih deset let. Uporabnikom so hoteli ponuditi orodje, ki bi jim bilo na voljo kadarkoli.

Trenutno sta na voljo dva interaktivna popotovanja. Prvo,ki ga je zasnovala Elisa Grando, vodi po sledeh priljubljene televizijske serije italijanske državne televizije RAI La Porta Rossa (Rdeča vrata). Drugo, ki ga je pripravil Gianluca Guerra, pa popotnike popelje nazaj v nemirni čas hladne vojne. Poglobili se bodo lahko v skrivnosti tajnih agentov, mej, nasprotujočih si blokov in mednarodnih zarot. Vezna nit sprehoda je Diplomatic Courier (Diplomatski kurir), najbolj znani vohunski film, ki so ga leta 1952 posneli v Trstu. Prvima dvema bi hoteli pobudniki kmalu dodati še druge poti, ki bi obiskovalcem približali še »filmsko« Gorico in druge kraje FJK.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.