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Osmice

Z Barcolane tudi v osmice v Breg

Včeraj je uradno zaživela pobuda dolinske občine Odprte osmice v Bregu

Spletno uredništvo |
Breg |
9. okt. 2026 | 18:40
    Z Barcolane tudi v osmice v Breg
    Rok Ota (drugi z leve) z ekipo v svoji osmici v Boljuncu( Fotodamj@n )
    Z Barcolane tudi v osmice v Breg
    Rado Kocjančič (levo) gurmane vabi v osmico na Dolgo krono( Fotodamj@n )
    Z Barcolane tudi v osmice v Breg
    Osmica pri Igorju Berdonu v Ricmanjih( Fotodamj@n )
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V okviru dogodkov ob letošnji Barcolani je včeraj uradno zaživela tudi pobuda dolinske občine, Odprte osmice v Bregu, ki podpira krajevna kmetijska podjetja in z njimi tradicionalne osmice. Nekatere osmice so se odzvale in odločile, da odprejo svoja vrata in sprejmejo goste v okviru spremljevalnega programa tržaške regate ter tako pripomorejo k spoznavanju mestnega zaledja. Brežanske osmice, ki bodo odprte do nedelje, nekatere pa tudi dlje, krijejo velik del občinskega ozemlja; Ricmanje zastopata kmetiji Erik Žerjal (Jordan) in Igor Berdon, Boršt Zahar, Boljunec Rok Ota in Euro Parovel, Dolgo krono Rado Kocjančič, Mačkolje Paolo Parovel in Križpot Zobin.

Danes smo jih obiskali, da bi zbrali vtise in pričakovanja prve izvedbe. Berdon je prejel že veliko rezervacij za jutri in nedeljo, podobno tudi Paolo Parovel, ki beleži tudi avstrijske goste. Pri Roku Oti pa so se gostje z Rima pozanimali, ali imajo tudi sobe, da bi prespali. Pri Zobinu so že včeraj raztegnili meh harmonike in nazdravili z glasbo. Danes popoldne pa je bila pri Kocjančiču zbrana družba učiteljev in profesorjev, ki si je oddahnila po napornem šolskem tednu.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku

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