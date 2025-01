Z današnjim dnem v Trstu tri rdeče cone proti nasilju

Od danes dne bodo vsaj do 31. marca tudi v Trstu uvedli tri t.i. »rdeče cone«. Te so instrument, ki ga je uvedlo italijansko ministrstvo za notranje zadeve, z namenom vzpostavljanja reda na posebej kritičnih območjih.

Pokrajinski odbor za varnost je zato med zasedanjem na prefekturi odredil, da bodo v Trstu, spričo tudi porasta nasilnih dejanj, uvedli tri takšna območja, na katerih bo prepovedano zadrževanje nevarnim, nasilnim oziroma kazensko obsojenim osebam. Organi pregona bodo tako imeli pravno podlago za oddaljevanje omenjenih oseb iz teh območij, pristojni organi pa jim bodo v primeru kršitve prepovedi zadrževanja lahko nasploh prepovedale vstop v ta območja (s t.i. Daspo urbano).

Prva rdeča cona bo vključevala Pomol Audace in Trg Verdi, druga okolico železniške postaje med trgoma Libertà in Santos ter Trgom Oberdan, tretja pa se bo raztezala med trgoma Goldoni in Garibaldi, vključevala pa bo tudi nekaj tamkajšnjih stranskih ulic. Odredba izrecno predvideva tudi možnost, da izda tržaški župan Roberto Dipiazza na teh območjih strožje ukrepe v gostinskimi obrati. Opozicijski DS in Stranka komunistične prenove sta glede ukrepa kritični, želita si več preventive in kulture varnosti.