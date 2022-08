Z digitalno identiteto Spid do javnih institucij

Aruba, Infocert, Intesa, Namirial, Pošta, Register, Sielte, Tim ali Lepida, to so nekateri ponudniki, pri katerih lahko vsak posameznik pridobi svoj Spid. Veliki večini neznana imena (in ne le starejšim, kot se včasih sliši) in težko razumljiv virtualni pojem, postaja dan za dnem bolj potreben in aktualen in še danes ustvarja državljanom precej preglavic.

Spid (Sistema Pubblico di identità digitale) je digitalna identiteta, neke vrste virtualni dokument, ki nam omogoča neposreden stik z javnimi institucijami, vstop v njihov sistem, plačevanje davkov, iskanje podatkov in veliko drugih dejanj, za katera bi pred nekaj leti čakali več ur v vrsti pred okenci in uradi. Podobno kot z digitalno osebno izkaznico, lahko s Spidom kar od doma z računalnikom ali celo sede na letnem vrtu najljubše kavarne s pametnim telefonom v rokah, poravnamo letno avtomobilsko dajatev ali zaprosimo za dodelitev deželnega prispevka, vpišemo otroke v občinske jasli ali pokukamo, kako je z našo pokojnino. Spid je skratka ključ, ki nam odpira vrata v digitalni svet javnih institucij in nam omogoča reševanje velike večine upravnih postopkov.

Digitalno identiteto, v Sloveniji znano z imenom potrdilo SIGEN-CA, lahko pridobijo vsi italijanski državljani starejši od 18 let in tujci z italijansko davčno številko oz. osebnim dokumentom. Pri mladem zagonskem podjetju v Ulici sv. Marka in društvu Krut smo poizvedovali, kako pridobiti Spid.