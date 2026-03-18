Z dobrodelno pobudo zbrali sredstva za hematološki in onkološki oddelek

Trst je znova dokazal, da ima veliko srce. Šport, glasba in solidarnost so se združili v dobrodelni pobudi, ki je prinesla 15.000 evrov za podporo raziskavam na področju onkologije in hematologije v Glavni bolnišnici.

Odbor Cielo Aperto je na včerajšnjem srečanju predstavil pobudo in izbranemu bolnišničnemu oddelku izročil sredstva. Njegovi predstavniki so povedali, da so uspešno zaključili sedmo izvedbo dobrodelnega dogodka Trofeo Conad Duino Superstore. Z zbranim denarjem bodo v Glavni bolnišnici omogočili raziskave dvema raziskovalcema, ki bosta svoje delo opravljala skupaj z direktorjema, s prof. Francescom Zajo in dr. Alessandro Guglielmi. Poleg tega bo dnevna onkološka ambulanta lahko računala tudi na bone za živila, do katerih bodo upravičeni pacienti.

Dobrodelni dogodek tega odbora pa ni le športne narave. Trofeo Conad Duino Superstore vključuje 7,5-kilometrski tek v okviru deželnega odseka atletske zveze Fidal, pa tudi rekreativno hojo, nordijsko hojo, aktivnosti za lastnike psov ter igre na proste. Ta odbor je organiziral tudi številne kulturne prireditve. Trenutno v sodelovanju z agencijo Show Eventi pripravlja velik mednarodni koncert soul-garage glasbe z britanskim zvezdnikom Craigom Davidom. Koncert bo predvidoma 30. aprila.

Del prihodkov od teh dogodkov redno namenjajo tudi štipendijam za nadarjene študente tržaškega konservatorija Giuseppe Tartini. Od leta 2018 do danes je odbor zbral in razdelil že več kot 400.000 evrov. S svojim humanitarnim delom pomembno prispeva k podpori, ki jo zdravstvene ustanove in posamezniki v socialni stiski še kako potrebujejo.

Na včerajšnjem srečanju je bilo tudi izpostavljeno, da imajo pri dobrodelnem delu tega odbora pomembno vlogo tudi pokrovitelji. Med temi je tudi ZKB Trst Gorica, včerajšnjega dogodka se je udeležil predsednik te banke Adriano Kovačič.