Z Everesta do kriminalke ob Bohinjskem jezeru

Pot do pisanja je Goloba privedla naključno, in sicer leta 2000, ko je spremljal skupino alpinistov med vzponom na Everest, s katerega se je s smučmi, kot prvi v zgodovini, spustil znani slovenski alpinist Davo Karničar. Tadej se je ponudil, da bi napisal knjigo o podvigu na najvišji gori sveta in se s tem zapisal pisanju: sklenil je pogodbo s knjižno založbo in projekt uresničil. Kmalu zatem je izšla njegova prva knjiga Z Everesta; tej so sledile številne biografije znanih slovenskih znanih osebnosti, med katerimi so bile najbolj uspešne tiste košarkašev Petra Vilfana in Gorana Dragića, pevca Zorana Predina in nekdanje slovenske predsednice vlade Alenke Bratušek. Leta 2010 je prejel nagrado kresnik za roman Svinjske nogice, ki je bil tako razglašen za najboljši slovenski roman leta, kot avtor pa je dolgo časa iskal žanr, ki bi ga navduševal in mu omogočal, da se z njim tudi preživlja.

Ko so ga leta 2016 odpustili iz službe na reviji Playboy, kjer je bil zaposlen kot novinar, se je začel zanimati za kriminalke, čeprav ni bil povsem gotov, ali v Sloveniji sploh obstaja občinstvo zanje.