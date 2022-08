Z Joyceom tudi Tržačani

»David, pridi dol!« so včeraj v Ulici Colombi pri Rihardovem slavoloku klicali trije gospodje v elegantnih oblekah iz prvih let 20. stoletja. Kmalu jih je dosegel še četrti, tisti, ki so ga iskali. Gentlemani v črnih kompletih so bili tržaški igralci Danijel Malalan, Adriano Giraldi, Francesco Godina in Andrea Germani, usmerjal jih je tržaški režiser Martin Turk, ki tu snema nov dokumentarec z naslovom Kino Volta.

»Snemamo dokumentarno igrani film o kinu Volta, ki ga je James Joyce s štirimi tržaškimi podjetniki odprl leta 1909 v Dublinu. Ta je bil v bistvu prvi stalni kino na Irskem in veliko se govori o tem kinu in Joyceu, pozabi pa se, da so bili ob odprtju še Tržačani zraven,« nam je o svojem projektu razkril Turk. »V prizoru, ki ga danes snemamo, prikazujemo, kako se podjetniki pripravljajo na pot v Bukarešto, kjer so odpirali drug kinematograf.«

Mešanica dokumentarnega in igranega filma, ki bo tako kot nemi filmi v kinu Volta vseboval črno-bele prizore, snemajo že teden dni. Najprej so snemali pripovedovalne, dokumentarne dele, včeraj pa so kamere sledile tržaškim igralcem na Borznem in Velikem trgu ter v okolici Rihardovega slavoloka. Med njimi je bila v dolgem, luksuznem kostumu s klobukom in dežnikom tudi tržaška igralka Nikla Petruška Panizon. V dokumentarnem filmu bo namreč odigrala ženo tržaškega podjetnika Tonija Mahniča.

»V glavnem se bomo ta teden ukvarjali z igranimi deli,« je povedal režiser in dodal, da bosta jutri prišla v Trst še igralca iz Londona (uprizorila bosta Jameca Joycea in ženo Noro Barnacle) ter tržaški igralec Franco Korosec.