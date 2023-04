Z mladimi vodiči med Tabrom in Kraško hišo

Tržaški oddelek sklada za okolje FAI vabi v nedeljo na Kras. V sodelovanju z repentabrsko občino in s Kraško hišo - zadrugo Naš Kras prireja namreč vodene oglede po Repnu in okolici, ozemlju bogatem z naravnimi in arhitektonskimi znamenitostmi.

Zamisel je nastala takoj po izbruhu lanskih poletnih požarov, ko je tržaški FAI kandidiral Kras za vključitev v državni seznam znamenitosti I Luoghi del Cuore, »z namenom, da bi opozorili na naravno bogastvo območja ter človeka povabil k prijaznejšem ravnanju z okoljem,« je na današnji predstavitvi dogodka v Kraški hiši poudarila vodja tržaškega FAI Eugenia Fenzi.

Obiskovalce bodo po lepotah repentabrske občine vodili dijaki licejev Slomšek in Petrarca ter zavodov Da Vici-Sandrinelli-Carli in Carducci-Dante. Mladi so sicer že nastopili v vlogi ciceronov novembra, ko so pridobljeno znanje posredovali svojim sošolcem. V slovenskem in italijanskem jeziku bodo tokrat sprejemali obiskovalce na dveh lokacijah in jim ponudili dva vodena ogleda. Prvi se bo začel na Tabru, od koder se bodo skupine spustile po Pesniški poti do Cola. Naravo in kraško arhitekturo bodo spoznali tudi preko pesniških stvaritev Srečka Kosovela, Umberta Sabe in Iga Grudna. Vodeni ogledi bodo krenili vsako uro med 11. in 17. uro (zadnja skupina bo krenila ob 16. uri). Vodenje v slovenskem jeziku bo na voljo ob 12. in ob 16. uri.

Na repenskem trgu pa bodo mladi vodiči uvedli drugi ogled. Obiskovalci bodo vsako uro, med 10. in 17. uro (zadnji ogled ob 16. uri) odkrivali arhitektonske in kulturne zanimivosti kraške vasi in skozi ulice prispeli do Kraške hiše, kjer bodo spoznali lokalne običaje. Vodenje v slovenskem jeziku bo na voljo ob 10. in ob 14. uri.