Z nabrežja zagledali sinjega morskega psa (video)

V tržaškem morju so danes ponovno opazili sinjega morskega psa. Zagledali so ga z nabrežja mimoidoči, medtem ko je plaval na območju med pomolom Audace in bazenom Sacchetta. Kot je razvidno iz videoposnetka, je plaval tik obale. Strokovnjaki Miramarskega morskega rezervata ocenjujejo, da je z njim vse v redu, pa čeprav bi njegovo zadrževanje v plitvih vodah lahko kazalo drugače. V tem obdobju se pogosto zgodi, da zaplavajo tovrstni morski psi k obali ali v pristanišča, kjer iščejo hrano, so med drugim zapisali. Na posnetku, ki ga je pripravila članica društva Società Triestina Canottieri Adria 1877 Marina Bego, je videti tudi kompasno meduzo Chrysaora hysoscella, ki je pogosto prisotna v severnem Jadranu.