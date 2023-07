Z najboljšimi na svetu v novo poslovno obdobje

Vodilni svetovni dobavitelj visokokakovostnih ognjevarnih izdelkov RHI Magnesita je pristal v Divači. Z nakupom podjetja Seven Refractories namerava razširiti svojo že zelo raznoliko ponudbo.

Zgodba o uspehu

V svojo sredo je sicer multinacionalka sprejela velikana na svojem področju, saj je slovensko podjetje Seven svetovno priznan dobavitelj ognjevzdržnih mešanic za jeklarsko, železarsko, cementno in aluminijsko industrijo.

»Pred 13 leti smo v šestih začeli z majhnim projektom,« je v četrtek na uradni predaji podjetja Seven povedal izvršni direktor Erik Zobec, ki ostaja na vodilnem položaju, in priznal, da je takratna zamisel presegla vsa pričakovanja. »Od vedno smo prisegali na inovativnost in okoljsko trajnost. Leta 2012 smo odkupili zemljišče, ki se je v osmih mesecih spremenilo v proizvajalno območje. Prvih nekaj naročenih palet se je kmalu spremenilo v tovornjak, potem pa v vlak, vse do tovorne ladje naročil. Uspeh sloni sicer na ljudeh in odnosih. Kupec je za nas izjemen pojem, nanj smo pazljivi v vseh fazah, tudi po dostavi. Danes tržimo svoje proizvode v 50 državah petih celin.« Zgodba divaškega podjetja z razširjenim obratom v Sloveniji in s proizvodnimi zmogljivostmi v Italiji, ZDA in Indiji ter mednarodnimi prodajnimi pisarnami, se z njenim nakupom sicer ne zaključuje, zagotavlja Zobec: »Strukturalno je bila potrebna preureditev. Prehod v zrelo obdobje podjetja sklepamo z najboljšim podjetjem na našem področju, ki pa bo vendar lahko tudi od nas kaj dobrega odneslo.«