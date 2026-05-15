Caravella že vabi v Sesljanski zaliv

Medtem ko je sesljanski disko klub Base vrata javnosti odprl že okrog velike noči, vabi kopališče Caravella v Sesljanskem zalivu kopalce od današnjega dne - ob upoštevanju vremenskih razmer - ponovno na plažo z nespremenjenimi cenami. Kopalna sezona se namreč kljub hladnemu in vlažnemu vremenu že začenja.

Vsi, ki ljubijo morje, naravo in mir, bodo lahko uživali na skalnatih in prodnatih plažah, ki so tako kot že nekaj let opremljene z ležalniki in senčniki, prhami in kabinami, veliko parkirišče pa omogoča kopalcem brezskrbno parkiranje - proti plačilu. Plaže so primerne za vse, tudi psi imajo njim namenjen kotiček: plažo Bau Beach bodo odprli čez dva tedna, 29. maja.

Cene dnevnih vstopnic so v Caravelli tudi letos nespremenjene, sporočajo upravitelji, ki verjamejo, da je to ključ do dostopnosti kopališča. Od lanskega leta je mogoče sončnik rezervirati neposredno prek spleta na strani www.baiadisistiana.com.

Tamkajšnji disko klub Base kot omenjeno že obratuje, jutri se obeta dolga noč v znamenju glasbe z Mamacito. Na spletu poteka predprodaja vstopnic, sesljanske nočne zabave pa se bodo tako kot lani nadaljevale do konca poletja.