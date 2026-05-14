Delavcem podjetja StarTech zagotovili plačo, o investitorjih pa nič novega

Veliko se je pričakovalo od današnjega ponovnega srečanja na daljavo med izvršnim direktorjem podjetja StarTech v Žavljah Novicem Mrdovićem - Vianellom in predstavniki deželne vlade, vlade v Rimu in Confindustrie, vendar do težko pričakovanega razkritja imen novih investitorjev ni prišlo. Srečanje je sicer prineslo nova zagotovila glede izplačila majskih plač, ki bodo prinesla tudi petodstotni dodatek, ni pa razjasnilo ključnega vprašanja: kdo bo finančno in industrijsko podprl nadaljnje delovanje podjetja po umiku dveh partnerjev.

Položaj podjetja se je v zadnjih tednih močno zaostril predvsem zaradi zamud pri aprilskih plačah za približno 320 zaposlenih ter zaradi izstopa družb New Photonics in sklada Mountain X, ki bi morala igrati pomembno vlogo pri dokapitalizaciji in ponovnem zagonu podjetja. Odhod obeh partnerjev je v javnost prišel šele potem, ko se je izvedelo, da delavci niso prejeli aprilskih plač.

V ponedeljek zjutraj je pred industrijskim obratom potekal protestni zbor, na katerem so sindikalne organizacije izrazile resno zaskrbljenost, ker so bili delavci še vedno brez aprilske plače. Tekom dneva so nekateri zaposleni prejeli celotno plačo, drugi le del. V sredo pa so bile aprilske obveznosti do zaposlenih v celoti poravnane, čeprav z dvotedensko zamudo. To je za zaposlene pomemben signal, vendar sindikati opozarjajo, da samo izplačilo plač ne more odpraviti dvomov o vzdržnosti industrijskega načrta. Zato so zahtevali odprtje kriznega omizja na ministrstvu za podjetništvo, na katerem bi sodelovali tudi predstavniki delavcev. Njihovi zahtevi je bilo ugodeno, novo srečanje z udeležbo vseh akterjev pa bo v ponedeljek.