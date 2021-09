Z novim svetnikom in brez posojil

V torek se je v Zgoniku sestal občinski svet, v katerem je prišlo do spremembe v vrstah opozicije. Svetnik Marco Vascotto (Naprej Italia) se je namreč kandidiral na tržaških občinskih volitvah in je zato avgusta odstopil. Nadomestil ga je Manlio Sai.

Svetniki so nato sprejeli več sprememb v občinskem proračunu, med drugim za čiščenje občinskega vrtca po obnovitvenih delih, za nabavo opreme, popravila občinskih prostorov in druge nujne posege. Najbolj dobrodošla pa je bila sprememba, ki zadeva izplačilo posojil državne razvojne banke. Dežela FJK je namreč ustanovila sklad, ki je prijavljenim občinam v pomoč za poravnavo penalnih zneskov, pod pogojem da so predhodno poravnale posojilo. S soglasno sprejetim sklepom bo zgoniška občina koristila to možnost in bo ena izmed redkih občin brez posojil.