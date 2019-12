Z novo ekološko avtobusno floto čez ključne mejnike

Z nazivom najmlajše avtobusne flote v Italiji se je tržaško podjetje javnega potniškega prometa Trieste Trasporti lahko že ponašalo, v novo leto 2020 pa ponovno vstopa tudi z nazivom najmanj onesnažujočega krajevnega voznega parka. Spodbudna rekorda bo pomagalo še naprej ohranjati 33 novih avtobusov, ki so jih danes po že ustaljenem običaju predstavili na tradicionalnem prazničnem srečanju ob koncu leta. Prvih deset bo tržaške potnike prevažalo že januarja, za naslednjo deseterico bo treba počakati na februar, zadnji avtobusi pa bodo po ulicah zapeljali marca.

Predsednik podjetja Pier Giorgio Lucarini sicer ni skrival, da jih čaka kar zahtevno in naporno obdobje. S prvim majem bodo namreč štiri lokalna podjetja javnega potniškega prometa (SAF iz Vidma, Apt iz Gorice, Atap iz Pordenona in Trieste Trasporti iz Trsta) prešla pod okrilje enotne deželne družbe za Furlanijo - Julijsko krajino Tpl FVG. Pogodba za ustanovitev integriranega sistema javnega krajevnega in medkrajevnega potniškega prometa, ki so jo podpisali pred mesecem dni, nedvomno ni lahek izziv. Lucarini pa je s tem v zvezi poudaril, da se bodo za uresničitev ambicioznega cilja potrudili »120-odstotno«. Kot je – ob množični prisotnosti številnih deželnih in tržaških občinskih svetnikov – poudaril tudi deželni predsednik Massimiliano Fedriga, pa je izzivov in novosti nič koliko: »Od letos lahko dijaki oziroma študenti koristijo petdesetodstotni popust za krajevni in medkrajevni prevozom. V prihodnosti pa bi želeli podobne ugodnosti uvesti tudi za druge posameznike.«

Najbolj izstopajočo navost pa je napovedal dvojnik župana Roberta Dipiazze, komik Flavio Furian, ki je razkril da bo Ul. Mazzini postala plovni kanal za križarske ladje – seveda je šlo za hec!