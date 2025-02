Z opernimi arijami proslavili slovenski kulturni praznik

»Umetnost in kultura sta ključnega pomena za preživetje naroda,« je v nedeljo dejal dolinski župan Aleksander Coretti. Ta je v svojem pozdravu občinstvu na prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku v Boljuncu nanizal kar nekaj perečih vprašanj in izzivov, ki so pred nami: kulturni pluralizem ali zapiranje v lastni kotiček, sprejemanje tujcev, pa tudi zavarovanje jezika in dialektov pred globalizacijo, predvsem pa ljubezen do našega jezika, ki jo moramo posredovati mladim, da bo morda med njimi vzklil kak nov Prešeren ...

Prešeren je tudi ime boljunskega občinskega gledališča, kjer je kulturni praznik zaživel v nabito polni dvorani (marsikdo je ostal zunaj), nabito poln pa je bil tudi oder, kamor so se namestili člani Pihalnega orkestra Ricmanje in Godbenega društva Viktor Parma iz Trebč, v ozadju MePZ Lipa iz Bazovice, nato še pevski solisti. Veliko dela in znanja so v projekt vložili glasbeniki, ki so pripravili amaterske skupine: zborovodkinja Tamara Ražem Locatelli, korepetitorka Mikela Uršič, kapelnik trebenske godbe Tomaž Nedoh in Aljoša Tavčar, ki je prevzel celotno vodstvo. Program je stekel v znamenju opernih in operetnih arij tako slovenskih kot tujih skladateljev.

Slavnostni govornik Martin Lissiach je izrazil svoje občutke ob doživetem prazniku, ki je obe Gorici povezal v imenu kulture ter izrazil mnenje, da je ravno kultura tista, ki ustvarja demokracijo, skupnost, kakovostne družbene stike in medčloveško solidarnost. Svoj govor je zaključil s Kosovelovim citatom, da »bodimo eno po duhu in ljubezni, ampak ohranimo vsak svoj obraz«.