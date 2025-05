Z ribiškega čolna gasilci izčrpali šest tisoč litrov vode

Tržaški gasilci so z napol potopljenega ribiškega čolna, privezanega ob pomolu Venezia v neposredni bližini Eatalyja v Trstu, izčrpali šest tisoč litrov vode. Približali so se mu z lastnim plovilom in uporabili motorno črpalko, pri čemer so preprečili njegovo dokončno potopitev in posledično okoljsko onesnaženje. Ob koncu operacije so gasilski navtični izvedenci pregledali ribiški čoln in niso opazili morebitnih lukenj v trupu. Ugotovili so, da je do poplavljanja verjetno prišlo zaradi minulih obilnih padavin. Ko so vodo izčrpali, je čoln spet odlično zaplaval na vodni gladini in ostal privezan na prvotnem mestu.