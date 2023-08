Z ribiško puško lovil v devinskem pristanu

V devinskem portiču si je najbrž želel uloviti večerjo, a je njegovo nevarno početje prestregel patruljni čoln obalne straže. 23-letni nemški turist je tako včeraj ostal brez ulova in ribiške puške.

Tržaška obalna straža je včeraj popoldne prejela obvestilo, da se v devinskem portiču potaplja mlad moški z ribiško puško v rokah. Ko so pripluli v Devin, so predstavniki luške kapitanije ugotovili, da je mladenič ribe lovil kar med privezanimi barkami. Zaradi nedovoljenega in nevarnega početja so ga nemudoma identificirali in mu izrekli globo zaradi ribolova v pristanišču. Ta znaša med 1000 in 3000 evrov. Luška kapitanija opozarja, da je ribolov z ribiško puško v pristaniščih strogo prepovedan. Ribolov pri kopnem je dovoljen le na nekaterih lokacijah, in to le z ribiško palico, pri čemer je treba od Obalne straže dobiti ustrezno dovoljenje. Ribolov z ribiško puško pa je dovoljen na razdalji vsaj 500 metrov od kopalcev. Pri strelu namreč proti ribi z veliko hitrostjo odleti ostra železna puščica. Pod vodo pa je mogoče loviti le na dah, brez uporabe jeklenk z zrakom.