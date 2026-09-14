Od jutri v Sloveniji višje cene dizla, bencina in kurilnega olja

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 15. septembra 2026, do vključno ponedeljka, 21. septembra 2026, v Sloveniji znašale 1,728 evra za liter bencina, 1,991 evra za liter dizelskega goriva in 1,602 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest potrebno plačati 1,728 evra za liter (cena pred spremembo 1,674 evra za liter), pri 50-ih litrih to znese 86,40 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,927 evra za liter.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih izven avtocest in hitrih cest v novem obdobju znašal 1,991 evra za liter (cena pred spremembo 1,939 evra za liter), kar pri 50-ih litrih znese 99,55 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi po naših ocenah, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 2,206 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju potrebno plačati 1,602 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,544 evra za liter). Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.602 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,817 evra za liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.817 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

Nove cene bodo veljale do prihodnjega torka, 22. septembra.