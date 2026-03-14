Z višjo turistično takso v občinsko blagajno štiri milijoni evrov

Še nekaj tednov nas loči od velikonočnih praznikov, ki bodo za turistični sektor v Trstu prvi večji preizkus nove sezone. Pričakovanja so visoka. Lani je mesto obiskalo rekordnih 1,6 milijona turistov, ki so s turistično takso v občinsko blagajno prispevali 2,7 milijona evrov. Letos bo ta vsota skoraj zagotovo višja, saj se je z novim letom turistična taksa zvišala za 50 odstotkov. Gostje bodo v hotelih plačali približno 3,30 evre turistične takse, v počitniških hiškah in zasebnih sobah pa nekoliko manj. Na občini pričakujejo, da se bo letos iz tega naslova v proračun steklo približno štiri milijone evrov.

Obremenitev mesta s turisti, ki prenočujejo, in dnevnimi obiskovalci je iz leta v leto večja, kar ima opazen vpliv na celotno infrastrukturo v kraju. Povečan turistični tok prinaša tudi vse večje potrebe po vzdrževanju, nadgradnjah in obnovah infrastrukture - od lokalnih cest do muzejskih objektov ter javnih in zelenih površin. Turistično takso so v Trstu uvedli leta 2018. Konkretno je tržaška občina leta 2019 prejela malo več kot 1,7 milijona evrov. Leta 2023 se je v občinsko blagajno iz tega naslova steklo približno 2,1 milijona evrov , leta 2024 že okoli 2,3 milijona, lani pa, kot rečeno, 2,7 milijona evrov.

