Za 4500 občanov nižja občinska dohodnina

Od 1. januarja prihodnje leto naj bi približno 4500 občanov plačevalo manj dohodnine ( davek Irpef). Mestna uprava namreč načrtuje zvišanje dohodkovnega praga za oprostitev plačila občinskega dodatka k dohodnini z dosedanjih 12.500 na 14.000 evrov. Ukrep, ki bo zajel predvsem upokojence in zaposlene z nižjimi prihodki, so predstavniki mestne vlade včeraj predstavili kot konkreten prispevek k razbremenitvi družinskih proračunov.

Po oceni pristojnega za finance Everesta Bertolija naj bi sprememba koristila približno 1700 do 1800 upokojencem ter 2300 do 2400 zaposlenim z nižjimi dohodki. Bertoli je poudaril, da gre za ukrep, s katerim želijo pomagati predvsem posameznikom in družinam, ki se soočajo s finančnimi težavami. »To je majhna pomoč našim družinam. Sredstva imamo za različne namene, tako za pomoč socialno šibkejšim kot tudi za organizacijo dogodkov v mestu,« je dejal Bertoli.Na srečanju z novinarji je bil tudi vodja svetniške skupine Ligašev v mestnem svetu Stefano Bernobic, ki je izpostavil, daje glavni cilj občinske uprave ostati blizu občanom in jim pomagati z ukrepi, ki so v pristojnosti lokalnih oblasti.