Miramarski morski rezervat praznuje jutri štiri desetletja od uradne ustanovitve. 12. novembra 1986 je italijansko ministrstvo za okolje odredilo ustanovitev rezervata, s katerim upravlja naravovarstveno združenje WWF. S tem so »nadgradili« morski park, ki so ga leta 1973 ustanovili tržaški okoljevarstveniki. Takrat je to bil prvi morski park v Italiji, leta 1986 pa je miramarski postal tudi prvi morski rezervat v Italiji.

Ob 40. obletnici rezervata so se pri WWF odločili, da ne bodo priredili običajne konference, temveč čim bolj vključujočo praznovanje, odprto širokemu občinstvu. Ob dogodkih, ki so jih v soboto priredili v sklopu Martinovanja na Proseku, so želeli Miramar in njegove zgodbe predstavili na komičen in poljuden način. Nalogo so zaupali Maxinu in Furianu, ki bosta imela v četrtek dve predstavi v Mieli, za kateri so vstopnice že pošle.

Konec tedna, ko bo vstop v center BioMa prost, bodo tam gostili tržaškega umetnika Alberta Rocco, ki umetniško reinterpretira vse, kar najde na plaži. V soboto bo Rocca ob 15.30 - zbirališče pred centrom BioMa - vodil sprehod po plaži pred miramarskimi konjušnicami in pojasnil, kako nastajajo njegove umetnine.

V nedeljo bodo na vrsti družine in otroci, med 10.30 in 12. prirejajo delavnico s prostovoljkami skupine Nati per Leggere, ki bodo brale italijanske in slovenske tekste o morju. Ilustratorka DunjaJogan pa bo s pomočjo kamišibaja uprizorila pripoved o kraški gmajni. Rezervacija - preko sporočila na 349 3256747 - je obvezna, rok za prijave poteče v petek.